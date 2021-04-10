«Уфа» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 10.04.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Ахмат» в 25-м туре РПЛ.
Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 2.20.
«Только что команды бились за путёвку в полуфинал Кубка России, и удачливее оказался «Ахмат». Не сказать, что с лёгкостью грозненцы прошли уфимцев. У «Уфы» были очень хорошие моменты, чтобы забить. Но не хватило мастерства.
Вроде бы в чемпионате «Ахмату» ничего не нужно, теперь нужно бросить все силы на Кубок России. Но до полуфинала с «Крыльями» время ещё есть. И если пошла игра у команды Талалаева, то глупо было бы искусственно останавливаться. «Ахмат» в последнее время перестал пропускать, а забивает регулярно.
У «Уфы» произошла смена тренера, должно это встряхнуть футболистов. И в кубковой встрече проблески были. Но здесь всё-таки от коэффициента оттолкнусь. «Уфа» — фаворит, но это оттого, что ей нужнее, а класс игроков у «Ахмата», конечно, выше. Уфимцы будут стараться играть от себя, а гости наверняка поймают свои шансы в контратаке. Поэтому поставлю на «Ахмат» с форой (0)».
- 10 апреля 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:46
-
07:45
- 9 апреля 2021
-
22:31
-
21:37
-
19:00
-
18:23
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00