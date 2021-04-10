«Уфа» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 10.04.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Ахмат» в 25-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Ахмата» с нулевой форой за 2.20.

«Только что команды бились за путёвку в полуфинал Кубка России, и удачливее оказался «Ахмат». Не сказать, что с лёгкостью грозненцы прошли уфимцев. У «Уфы» были очень хорошие моменты, чтобы забить. Но не хватило мастерства.



Вроде бы в чемпионате «Ахмату» ничего не нужно, теперь нужно бросить все силы на Кубок России. Но до полуфинала с «Крыльями» время ещё есть. И если пошла игра у команды Талалаева, то глупо было бы искусственно останавливаться. «Ахмат» в последнее время перестал пропускать, а забивает регулярно.



У «Уфы» произошла смена тренера, должно это встряхнуть футболистов. И в кубковой встрече проблески были. Но здесь всё-таки от коэффициента оттолкнусь. «Уфа» — фаворит, но это оттого, что ей нужнее, а класс игроков у «Ахмата», конечно, выше. Уфимцы будут стараться играть от себя, а гости наверняка поймают свои шансы в контратаке. Поэтому поставлю на «Ахмат» с форой (0)».