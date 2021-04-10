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«Ростов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура чемпионата России

«Ростов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Рубин» в 25-м туре РПЛ.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.

«Одна из самых интересных игр тура по афише. На прошлой неделе обе команды выдали очень неплохие по содержанию матчи. Но если «Рубин» у себя дома обыграл «Сочи», то «Ростов» всё-таки в красивой игре уступил «Спартаку» — 2:3.

На этот раз я не жду такой весёлой игры, какую устроили «Ростов» и «Спартак». Там всё-таки было очень много эмоций, да и «Спартак» сейчас играет очень ярко, открыто. «Ростов» в целом показывает сбалансированный футбол, то же самое можно сказать и о «Рубине». На мой взгляд, здесь будет очень много борьбы в центре поля. Трудно даже сказать, кто больше будет владеть инициативой. Но судьбу матча наверняка решат индивидуальности. Как мне кажется, в составе казанцев на данный момент их больше. Там и Хвича, и Деспотович, и Макаров. У «Ростова» уже нет ни Ерёменко, ни Попова, ни Шомуродова. Возможно, что-то сможет показать Соу, но его будут стеречь.

Повторюсь, обилия мячей не жду. Но шансы гостей мне кажутся более предпочтительными, поэтому сыграю: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».

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