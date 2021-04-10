«Реал» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 10 апреля 2021 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Реала» с нулевой форой за 2.22.

«Класико», которое всегда ждём с особым нетерпением. Жаль, конечно, что такие матчи сейчас играются не на переполненных «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу», а на базе «Реала», ещё и без болельщиков. Но что поделать.



В принципе, обе команды подходят к этой встрече в неплохом состоянии. Мы видели, как «Реал» здорово смотрелся против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Убедительная победа 3:1, потрясающий матч выдал Винисиус, великолепные передачи раздавал Кроос. И Зидан в очередной раз показал, как он здорово умеет готовиться к решающим играм. Встреча с «Барселоной» — из таких же. В случае победы «Реал» будет как минимум вторым, а возможно, поравняется и с «Атлетико». Мотивация есть, и было время, чтобы восстановиться после «Ливерпуля». У «Барселоны» всего на сутки было больше, а она тоже намучилась с «Вальядолидом».



Вроде бы считают «Барсу» фаворитом. Результаты у неё хорошие в последних турах. Но я считаю, что если «Реал» покажет футбол того же уровня, что и с «Ливерпулем», то он победит. У него больше опыта в таких встречах. Модрич, Кроос и Каземиро в большом порядке. У «Барсы» на данный момент такой средней линии нет.



Поставлю на «Реал» с форой (0)».