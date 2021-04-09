«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 2.38.

«Чемпион Испании уже до трёх пунктов сократил расстояние до земляков из «Атлетико». На сегодня «галактикос» сумел забить 51 гол, при этом показали третий лучший результат по качеству обороны. Нельзя не вспомнить успех в первой дуэли плей-офф Лиги чемпионов против «Аталанты» (4:1 по сумме двух матчей) и победу в первой игре над «Ливерпулем».



«Барселона» покинула Лигу чемпионов после первого этапа, после того, как не смогла ничего поделать с «ПСЖ». В турнире Ла Лиги каталонцы на второй позиции, опережая сегодняшних хозяев на два пункта. В трёх последних турах сине-гранатовые одолели «Уэску» (4:1), «Реал Сосьедад» (6:1) и «Вальядолид» (1:0).



В этой игре может определиться не только судьба второго места в турнирной таблице, но и, возможно, чемпион Примеры. Вижу фаворитом в этой игре «Барселону». «Реал» играл и добыл лёгкую победу в матче Лиги чемпионов, который отнял много сил.



Команда гостей имеет в составе более свежих игроков во главе с отдохнувшим Месси. Я ожидаю результативную игру и успех каталонцев».