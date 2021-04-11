«Интер» — «Кальяри»: прогноз Александра Аксёнова на матч Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 30-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Кальяри».
Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.89.
«Интер» в последний раз проигрывал в чемпионате шестого января, располагается на первом месте в турнирной таблице, но главное, подопечные Антонио Конте на одиннадцать очков опережают расположившегося на втором месте «Милан». По суди дела, такой отрыв, да еще к тридцатому туру – это почти гарантия чемпионства. При этом не сказать, что в каждом матче миланцы разрывают соперников – даже во встречах с аутсайдерами мы не видим разгромного преимущества. Конте напоминает, что с красотой и желанием сыграть в яркий футбол состоялся вылет из Лиги чемпионов, а потому прагматизм – это основное в ожидании трофея.
Следующий соперник в Серии А – это «Кальяри», который пока в зоне вылета, и которому необходимо брать три очка в играх с любым оппонентом. А значит просто отсидеться в обороне – это не вариант. При таком раскладе миланцы вполне могут иметь чуть больше шансов для взятия ворот. Плюс, у Конте под рукой в этот раз будут Брозович и Бастони, которые пропускали тур из-за дисквалификации, а это усиление. Короче, не сомневаюсь, что в этой игре «Интер» должен выигрывать с хорошей форой".
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