«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«Ещё один матч с приставкой «топ» на этой неделе. Главное – это Жозе Моуринью, который играет против своего бывшего клуба, где у него не получилось. Португальцу нужно доказывать, что они были по отношению к нему неправы.



В настоящий момент три очка отделяют «Тоттенхэм» от Лиги чемпионов. „Шпоры“ играют дома, последнюю игру команда сыграла 2:2. Опять забил 2 гола Кейн, но пропустили в конце. Вообще, «Тоттенхэм» очень много пропускает. Это нетипично для команд Моуринью, обычно они надежны в обороне. Но уже не первый раз «Шпоры» ведут в счете и даже если закрываются, то все равно пропускают. С этим ничего поделать не могут.



«Манчестер Юнайтед» в хорошей форме. В четверг они сыграли в Лиге Европы против «Гранады», где довольно спокойно победили 2:0. Дали поиграть некоторым футболистам, в конце заменили лидеров – Рэшфорда, Погба. Думаю, команда хороша. Но она играет на выезде.



Поэтому, как ни думай, а победителя предсказать трудно. Как одна команда может выиграть, так и другая. Хорошая атака с обеих сторон, отсиживаться в обороне — не вариант. Поэтому думаю, что мы увидим атакующий футбол. Моуринью нужно доказать, что он все же умеет играть в атаку.



Думаю, голы здесь будут. Все лидеры в форме, уже играет Кавани, на месте Рэшфорд».