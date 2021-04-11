«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ 11 апреля

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет + обе забьют за 2.22, тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

«Игра за Лигу чемпионов. «Локомотив» выиграл все семь матчей в 2021 году, но несмотря на это, по качеству игры, на мой взгляд, лучше смотрится «Спартак». Индивидуально футболисты красно-белых сильнее, чем железнодорожники, в шикарной форме находятся Ларссон и Соболев. Серьёзной потерей для «Спартака» является травмированный Жиго, да и по поводу самочувствия Крала с Понсе нет ясности. И все равно считаю «Спартак» фаворитом. Несмотря на выстроенную Марко Николичем игру, у «Локо»-2021 пока не было матча, где команде бы не фартило. Всё складывалось в её пользу. Рано или поздно это закончится, и что-то пойдет не по плану. Хватит ли «Локомотиву» качества, чтобы переломить ход матча, если он будет складываться неудачно? Вопрос. Думаю, что гости наберут очки, но не исключаю, что все завершиться «ничьей в пользу Питера», которая не выгодна ни «Локомотиву», ни «Спартаку». Командам надо биться только за победу, это позволяет спрогнозировать результативный футбол. В последнее время матчи «Локо» и «Спартака» также сопровождаются количеством забитых мячей не менее 3.



Обратил внимание, что «Локомотив» по угловым проиграл все матчи, кроме двух — с «Тамбовом» и «Уфой». Понятно, во многом это связано с тем, что команда Николича забивала первой, и соперник был вынужден больше атаковать. Если первым забьёт «Спартак», ситуация может поменяться. Тем не менее, я попробую поставить на этот тренд — «Локо» потерпит поражение по угловым».