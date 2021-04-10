«Реал» — «Барселона»: беспроигрышное пари 1000 рублей к «эль класико»!
Сегодня, 10 апреля, в матче чемпионата Испании сыграют «Реал» и «Барселона». Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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