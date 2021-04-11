«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть онлайн, трансляция матча, какой телеканал покажет

11 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.14. А ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.50.