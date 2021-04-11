«Сочи» — «Зенит»: где смотреть онлайн-трансляцию, какой телеканал покажет, прямой эфир
11 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех сочинцев оценён экспертами в 6.75. А ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Сочи» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.
Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.85, на пенальти — за 2.50.
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