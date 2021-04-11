«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на московское дерби в РПЛ

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Локомотив» и «Спартак» готовятся к очному противостоянию в чемпионате России и это не только крайне принципиальный матч, но и важнейшая баталия в определении той команды, которая продолжит претендовать на место в Лиги чемпионов, а может быть и составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место. Если говорить о втором, то позиции спартаковцев в турнирной таблице пока покрепче – от третьего «Локо» есть небольшой отрыв в четыре очка.



Впрочем, обсуждение турнирного положения сейчас вторично. Первичным кажется обсуждение игровых плюсов, и в этом смысле предсказать возможного победителя очень и очень непросто. Пожалуй, именно «Локомотив» и «Спартак» в эти недели показывают самый сбалансированный футбол. Это положительно влияет на результаты — у спартаковцев четыре подряд победы, в которых было забито шестнадцать мячей, а железнодорожники вообще не проигрывают после нового года, плюс, Николич и компания вышли в полуфинал России.



В общем, решающими будут мелочи и, возможно, отсутствие некоторых ведущих игроков. У «Спартака» быть может не сыграет Жиго, а «Локо» абсолютно точно не досчитается Рыбуса. Но в атаке команды должны по-прежнему творить. А потому поставлю на результативность с обеих сторон".