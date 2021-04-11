«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ 11 апреля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.49.

«Это определяющий матч сразу для целого ряда команд – и ЦСКА, и «Динамо», и рядом уже «Рубин». Все они следуют за «Локомотивом» и «Спартаком», намереваясь их опередить. Поэтому обе команды в очном матче будут стремиться к победе.



Ещё гонятся они за лидирующим «Зенитом». От него «Спартак» отстаёт ещё не так сильно – на четыре очка. «Локомотив» имеет большее отставание, но всё равно определённые шансы на еврокубковые места у него точно есть.



«Локомотив» только-только поднялся из середины таблицы, возвращаться обратно он точно не намерен. Поэтому в игре со «Спартаком» команде Николича отступать некуда. «Спартак» же, проиграв, не потеряет свою позицию. Но он все равно даст нескольким командам шанс в будущем опередить себя, а также сильнее отстанет от «Зенита».



«Спартак» сейчас показывает себя как физически хорошо подготовленная команда. Получается сейчас у него играть в атаке, а в обороне ещё есть проблемы. А нынешний «Локомотив», достаточно сбалансированный, может много проблем создать.



Однако именно «Спартак» в нынешнем, куражном состоянии может нанести поражение «Локомотиву». Команда Тедеско в последних матчах сминает любую оборону.



Очень надеюсь на то, что победное шествие и голевая феерия «Спартака» продолжится. Только осталось ему поправить пробелы в обороне. Персонально Паше Маслову желаю, чтобы он поменьше оказывался в трудных ситуациях. Хотя в последних матчах даже после его автоголов «Спартак» выигрывает.



Так что, если он снова забьёт в свои ворота, а «Спартак» при этом выиграет, я не обижусь. В общем, в этом матче я за «Спартак». Предлагаю просто поставить на его победу».