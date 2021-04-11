«Шеффилд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«У «Шеффилда» проблемы с ключевыми защитниками: Болдок, Богл, Билли Шарп, Берг, О’Коннел, не будет Джека Родуэлла – в общем, целая история.



В этой ситуации сложно представить, что «Шеффилд» на «Бремелл Лейн» наберёт максимальное количество очков. Тем более, команда уверенно болтается внизу.



Приезжает «Арсенал», который на ноль уже 100 лет не играет, в 14 матчах подряд обязательно пропускает. Даже от «Славии» умудрился пропустить. Хотя про «Славию» мы говорили, что команда упёртая. Но всё равно схватить на последней минуте гол – это провал.



Итого, мы имеем: «Арсенал», не играющий на ноль против слабой обороны «Шеффилда», которому важно набрать очки. Мне кажется, все это рисует простую ситуацию, в которой «обе забьют»».