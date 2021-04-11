«Динамо» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Урал» в 25-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.95.

«Честно говоря, совсем другой игры я ожидал от «Динамо» в кубковой встрече. Клуб 26 лет без трофеев, и тут команда показывает худший футбол за долго время. Не знаю, как Шварц это прокомментирует. Очень обидное поражение. Но надо отдать должное «Крыльям», играли очень здорово, отдавались на сто процентов. Их можно только похвалить.



Теперь «Динамо» просто обязано реабилитироваться за матч против самарцев. В чемпионате ещё есть шанс забраться в еврокубки, надо этим пользоваться. Уж «Урал» дома просто обязаны переигрывать. Об усталости после Кубка России речь идти не должна. У «Динамо» большая обойма, Захарян должен вернуться. А мотивации хоть отбавляй. Тем более погода должна быть очень хорошей, болельщик придёт. «Урал» же, по большому счёту, сезон доигрывает. Вылет не грозит, подняться наверх не получится.



Так что возьму «Динамо» с форой (-1)».