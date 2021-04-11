«Сочи» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 1.62
«В РПЛ «барсы» за 24 тура сумели добыть 11 побед и семь раз сыграли вничью, что принесло 40 очков и седьмое место.
В чемпионате «Зенит» добыл 15 побед и шесть раз сыграл вничью, что принесло 51 очко и первую позицию. В последнем туре Санкт-Петербург на своём поле одолел «Химки» (2:0).
Во всех очных матчах победу праздновал чемпион России, при этом игра первого круга завершилась со счётом 3:1. В составе хозяев выступают несколько бывших игроков «Зенита», но на сегодня лидер всё-таки сильнее, несмотря на успехи южан, о которых ещё несколько лет назад никто и не знал.
Предполагаю, что сегодня успех будет на стороне более мотивированного действующего чемпиона России».
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