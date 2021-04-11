«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Дженоа».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.

«К этому матчу «Ювентус» подходит в не самом лучшем настрое. Сейчас команда находится под давлением своих же проблем – вылет из Лиги чемпионов от не самого сложного соперника, большой отрыв лидера чемпионата. Всё-таки «старая синьора» привыкла к короне в Серии А. Даже третье место для неё в какой-то степени провал.



Журналисты уже давно мусолят слухи о возвращении Аллегри или приходе другого тренера на место относительно молодого Пирло. Экс-игрок «Ювентуса» проводит только первый сезон в качестве тренера, а уже вынужден отбиваться от постоянных расспросов про проблемы и возможный уход. С другой стороны, его есть о чем спросить, «Ювентус» в последнее время играет неважно.



Конечно, недавний проигрыш «Беневенто» (0:1) и ничья с «Торино» — 2:2, только усилили давление на команду. Уже давно ходят слухи о возвращении Роналду в одну из своих бывших команд. Сейчас в раздевалке туринцев, наверняка, не самая дружелюбная атмосфера. В каком-то смысле, матч с «Дженоа» будет для них как раз кстати. Дополнительные поражения «старой синьоре» сейчас не нужны.



Но «Дженоа» не стоит так легко сбрасывать со счетов. Эта команда, как минимум, стоит выше в таблице того самого «Беневенто». Да и играет этот клуб достаточно неплохо – за 12 матчей всего два поражения. Правда, уступил «Дженоа» сильным командам – «Роме» и «Интеру» (0:1 и 0:3). Так что в матче с «Ювентусом» эта команда может учесть свои ошибки и постараться сдержать столь сильного соперника.



«Ювентус» должен, конечно, выигрывать в этой игре. Но я всё-таки не уверен в настрое команды Пирло. Могут они себе сами создать проблемы. «Дженоа» же, скорее всего, сыграет в закрытый футбол, ему ни к чему рисковать и давать шансы для атак туринцам.



Предложу поставить на количество голов. Их, я думаю, будет не больше трёх. Так что, моя ставка – тотал голов меньше трёх».