«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Дженоа».
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.
«К этому матчу «Ювентус» подходит в не самом лучшем настрое. Сейчас команда находится под давлением своих же проблем – вылет из Лиги чемпионов от не самого сложного соперника, большой отрыв лидера чемпионата. Всё-таки «старая синьора» привыкла к короне в Серии А. Даже третье место для неё в какой-то степени провал.
Журналисты уже давно мусолят слухи о возвращении Аллегри или приходе другого тренера на место относительно молодого Пирло. Экс-игрок «Ювентуса» проводит только первый сезон в качестве тренера, а уже вынужден отбиваться от постоянных расспросов про проблемы и возможный уход. С другой стороны, его есть о чем спросить, «Ювентус» в последнее время играет неважно.
Конечно, недавний проигрыш «Беневенто» (0:1) и ничья с «Торино» — 2:2, только усилили давление на команду. Уже давно ходят слухи о возвращении Роналду в одну из своих бывших команд. Сейчас в раздевалке туринцев, наверняка, не самая дружелюбная атмосфера. В каком-то смысле, матч с «Дженоа» будет для них как раз кстати. Дополнительные поражения «старой синьоре» сейчас не нужны.
Но «Дженоа» не стоит так легко сбрасывать со счетов. Эта команда, как минимум, стоит выше в таблице того самого «Беневенто». Да и играет этот клуб достаточно неплохо – за 12 матчей всего два поражения. Правда, уступил «Дженоа» сильным командам – «Роме» и «Интеру» (0:1 и 0:3). Так что в матче с «Ювентусом» эта команда может учесть свои ошибки и постараться сдержать столь сильного соперника.
«Ювентус» должен, конечно, выигрывать в этой игре. Но я всё-таки не уверен в настрое команды Пирло. Могут они себе сами создать проблемы. «Дженоа» же, скорее всего, сыграет в закрытый футбол, ему ни к чему рисковать и давать шансы для атак туринцам.
Предложу поставить на количество голов. Их, я думаю, будет не больше трёх. Так что, моя ставка – тотал голов меньше трёх».
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