«Тоттенхэм» — «МЮ»: где будет трансляция, когда начало матча АПЛ, прямой эфир 11.04.2021
11 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценён экспертами в 3.05. А ставки на ничью принимаются за 3.40.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.79, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 6.00.
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