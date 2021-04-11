«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на пятый матч серии плей-офф КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч финала Восточной конференции КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.33.
«Удивительно, что в первых четырёх матчах побеждали исключительно гости. «Авангард» два раза выиграл в Казани, что было немного удивительно, потому что «Ак Барс» был хорош, бежал и давил, но «Авангард» спасало сумасшедшее количество блокированных бросков. Очень везло белорусскому защитнику Кириллу Готовцу, который в регулярном чемпионате забил всего один гол, а в плей-офф забросил в двух матчах подряд в Казани.
«Ак Барс» уже в Балашихе забивал первым, шёл в откат, удерживая счёт. Например, в четвёртом матче «Авангард» перебросал «Ак Барс», был активен, давил, но проиграл. На «Авангард» давило состояние его капитана Алексея Емелина, который попал в реанимацию. Я думаю, что это в какой-то степени отразилось на том, как складывались третий и четвёртый матч этой серии.
Что бы я брал в пятом матче? Я практически уверен, что общий тотал будет меньше 5.5 шайб, потому что команды играют жёстко в защите. Кто забивает первым, тот идёт в откат, а второй соперник не может его взломать — обе команды здорово удерживают счёт. Тотал меньше 5.5 — это первое условие. Второе условие — победа «Ак Барса». Он имеет моральное преимущество после двух побед в Балашихе, очень хорошо смотрится дома. Коэффициент 2.33 — победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5».
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