«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России 11.04.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва — «Спартак» Москва в 25-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.38.

«Обе команды находятся практически в идеальной форме. Но при этом в разных моментах. Если «Спартак» выжимает максимум из атаки, то «Локомотив» наладил полностью баланс. Выходит Смолов, которого мы не видели в прошлых матчах, и решает. Наверняка его сейчас не будет в стартовом составе.



Думаю, что здесь необходимо отталкиваться от игры «Спартака». Команда этой весной играет остро, лезет на соперника, не дает вздохнуть. Мало кому удалось выдержать под таким гнётом. «Динамо» смогло переключиться, но не забило свои моменты.



Команды на данный момент примерно равны. Но учитывая стиль игры «Спартака», возьму «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча. «Спартак» будет провоцировать футбол, который нравится зрителям. У красно-белых есть вопрос по Жиго, он может пропустить матч. Но это только может спровоцировать забитые мячи.



На мой взгляд, игра не должна быть сухой и невзрачной. Учитывая возможности команд, стоит брать «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за хороший коэффициент».