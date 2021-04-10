ЦСКА — СКА: результат пятого матча, кто выиграл, как сыграли, какой счёт в серии КХЛ

В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА на «ЦСКА-Арене» в Москве. Встреча завершилась победой СКА в третьем овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.

На девятой минуте встречи с передачи Максима Шалунова отличился Максим Мамин. Во втором периоде команда из Санкт-Петербурга забросила две шайбы за 2 минуты 23 секунды. Сначала отличился Василий Подколзин, а затем шайбу забросил Кирилл Марченко.



За три минуты до конца матча нападающий СКА Антон Бурдасов вывел гостей вперёд, однако тренерский штаб ЦСКА запросил видеоповтор эпизода на предмет положения «вне игры». Судьи, посмотрев запись, подтвердили это. Шайба СКА не была засчитана. Встреча перешла в овертайм.



В третьем овертайме СКА забросил победную шайбу — отличился Василий Подколзин, оформивший дубль. Встреча продолжалась 113 минут 51 секунду.

Ставки на победу СКА принимались за 3.74. Успех ЦСКА оценивался в 1.95, ничья — в 3.94. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 3940 рублей.

Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.52, гол в первые 10 минут — за 2.11, а итоговый успех СКА — за 2.55.