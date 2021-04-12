«Сочи» — «Зенит»: результат матча 11.04.2021, кто победил, авторы голов

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» проиграл «Зениту». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.



На 58-й минуте забил «Сочи», голом отметился полузащитник Никита Бурмистров. Уже на 63-й минуте «Зенит» восстановил статус-кво усилиями Сердара Азмуна. На 80-й минуте иранский форвард вновь напомнил о себе, оформив дубль.



Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1700 рублей. Успех сочинцев оценивался в 6.75. Ставки на ничью принимались за 4.30.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.96, «обе забьют» — за 1.85, а волевая победа «Зенита» — за 7.50. Поставить на точный счёт 2:1 в пользу сине-бело-голубых предлагали за 8.50.