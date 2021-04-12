«Тоттенхэм» — «МЮ»: результат матча АПЛ 11.04.2021, кто выиграл, авторы голов

В матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. На 40-й минуте Гарри Кейн прострелил на Лукаса Моуру, тот в касание переадресовал мяч к дальней штанге мимо Дина Хендерсона, а Сон пробил в незащищённый ближний угол.



На 57-й минуте Фред тонким пасом нашёл Эдинсона Кавани в штрафной, с ударом которого Уго Льорис справился, а бразилец уже добавил мяч в ворота.



На 79-й минуте Мэйсон Гринвуд выполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кавани в падении головой переправил мяч в угол ворот. На последних минутах встречи Гринвуд забил третий гол «Манчестер Юнайтед».



Ставки на победу «МЮ» принимались за 2.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2550 рублей. Успех лондонцев оценивался в 3.05, ничья — в 3.40.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.05, «обе забьют» — за 1.79, а точный счёт 3:1 в пользу манкунианцев — за 16.0.