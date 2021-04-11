«Локомотив» — «Спартак»: результат матча РПЛ 11 апреля, как сыграли, какой счёт

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» и завершилось со счётом 2:0.



Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. Смолов поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Стандарт был назначен за «фол последней надежды» в исполнении защитника красно-белых Айртона. Бразилец получил красную карточку. Во втором тайме изменений на табло не произошло.

Ставки на победу «Локомотива» принимались за 3.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3200 рублей. Успех красно-белых оценивался в 2.60, ничья — в 3.40.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.83, «обе забьют — нет» — за 2.00, а удаление — за 3.60. Победа железнодорожников всухую оценивалась в 5.70.