«Локомотив» — «Спартак»: результат матча 11.04.2021, кто выиграл, авторы голов

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» и завершилось со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. Смолов поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Стандарт был назначен за «фол последней надежды» в исполнении защитника красно-белых Айртона. Бразилец получил красную карточку. Во втором тайме изменений на табло не произошло.
Ставки на победу «Локомотива» принимались за 3.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3200 рублей. Успех красно-белых оценивался в 2.60, ничья — в 3.40.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.83, «обе забьют — нет» — за 2.00, а удаление — за 3.60. Победа железнодорожников всухую оценивалась в 5.70.
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