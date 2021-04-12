ЦСКА — «Ротор»: где будет трансляция, когда начало матча, по какому телеканалу покажут
12 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ротор». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер»
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех волгоградцев оценён экспертами в 11.25. Ставки на ничью принимаются за 5.80.
Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.20, на пенальти — за 2.30, на удаление — за 3.80.
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