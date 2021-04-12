«Бостон» — «Вашингтон»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

«Бостон Брюинз» проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ. Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 8:1.



В составе победителей по дублю в свой актив записали Конор Шири, Ти Джей Оши и Ларс Эллер и ещё по разу отличились Ник Дауд и Том Уилсон. Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по результативной передаче. Единственный гол за «Бостон» забил Крэйг Смит.

Александр Овечкин провёл на льду 21:44 (9:17 — в большинстве), совершил 10 бросков, отметился одним силовым приёмом и отдал голевую передачу. Показатель полезности — "+1".

Ставки на победу «Вашингтона» принимались с коэффициентом 2.34: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2340 рублей. Успех «Бостона» оценивался в 2.77, ничья — в 4.24.

Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 1.95, тотал больше 8.5 шайбы — за 6.10. На точный счёт 8:1 в пользу «Кэпиталз» предлагалось поставить за 170.0.