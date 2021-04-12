ЦСКА — «Ротор»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Ротор».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5) за 1.99.
«ЦСКА открыл 2021 год кубковой победой над СКА-Хабаровск (2:0) и развил этот успех на этой неделе, когда в четвертьфинале на выезде в Туле одолел «Арсенал» (2:1).
В чемпионате России армейцы практически потеряли шансы на золотые медали. За 24 тура «кони» добыли 13 побед и четыре раза сыграли вничью, что соответствует 43 баллам, как и у третьего «Локомотива».
6 марта «сине-красные» одолели «Ахмат» (2:0), следом за чем потерпели два фиаско. В первой игре апреля хозяева на выезде не без труда обыграли «Тамбов» (2:1).
«Ротор» так и не нашел свою игру, но имеет шанс зацепиться за плей-аут понижения в классе. За 24 тура Волгоград добыл четыре победы и шесть ничьих, которые соответствуют 18 очкам и 13-й позиции. После ничьи с «Химками» (0:0) гости выдали серию из трех поражений подряд.
Стоит отметить линию атаки команды, которая поражала ворота противников всего 12 раз, что составляет один гол за два матча в среднем.
В этой дуэли ЦСКА является фаворитом, но легкой победы им ждать не стоит. «Ротору» не хватает класса и мастерства, при этом ЦСКА в последних матчах этим и пользуется. Ожидаю победу московской команды в этой дуэли», — сказал Мостовой.
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