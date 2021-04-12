ЦСКА — «Ротор»: прогноз Дмитрия Симонова на игру 25-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Ротор».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.92.



«Мой прогноз будет достаточно банальным — победа ЦСКА с форой (-1,5). Я практически не сомневаюсь, что москвичи после победы над «Тамбовом» продолжат свою победную серию при Ивице Оличе.



Я абсолютно не верю в «Ротор» В последних четырёх матчах РПЛ эта команда не смогла забить и мяча. Не говоря уже о том, чтобы добиться каких-то серьёзных результатов.



ЦСКА также не сказать, что выглядел впечатляюще. Игра с «Тамбовом» была странной. Все мячи были забиты с пенальти. Вряд ли можно сказать, что ЦСКА играл в какой-то великолепный футбол. С другой стороны, была сложная, но волевая победа над тульским «Арсеналом» в Кубке России.



Есть претензии к игре команды при Оличе, которому ещё по наследству досталось от Гончаренко, но, с другой стороны, пока при новом тренере показывается стопроцентный результат.



Мне кажется, что на этот раз волю проявлять не нужно будет, а ЦСКА, просто уверен, победит с разницей в 2-3 мяча. Фора с (-1,5) оценивается коэффициентом 1,92. Мне кажется, что это очень хорошая сделка», — сказал Симонов.

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