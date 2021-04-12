«Сельта» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 30-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Севилья».



Ставка: ТБ 1.5 за 1.40.



«Сельта» — развесёлая команда с лихой атакой и посредственной игрой в обороне. Все потери в составе, что есть сейчас у «Сельты», связаны только с обороной – не сыграют из-за травм и дисквалификаций основные центральные защитники Мурильо и Араухо, а также основной вратарь Рубен. У «Севильи» тоже потери только в обороне – травмирован защитник Эскудеро. Думаю, тут велики шансы на достаточно результативный матч, как было и во встрече первого круга, когда «Севилья» выиграла у «Сельты» 4:2. Что же касается домашних матчей «Сельты», то в них тотал в 1,5 гола пробивался в 14 из 15 игр этого сезона.



Так что тут резонно ставить на голы, хоть это и несколько непривычно для матчей с «Севильей», стало привычным воспринимать как низовую команду. Но в противостоянии с «Сельтой» команда Лопетеги наверняка забьёт не менее одного раза. Против ослабленной и без того весьма скромной обороны «Севильи» Окампос, Эн-Несири и Сусо могут вдоволь порезвиться. Ну, а Яго Апас, Санти Мина и Денис Суарес устроят хорошую проверку на прочность для обороны «Севильи».



Я выбрал аккуратную ставку с коэффициентом 1.4 на тотал больше 1.5 гола. Вполне можно взять ставку и на тотал больше 2.0 за 1.67. Кроме того, мне нравится ставка на то, что «Севилья» не проиграет при тотале больше 1.5 голов за 1.9», — сказал Вишневский.

«Сельта» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги может расслабиться — Лига чемпионов уже в кармане Последняя победа «Севильи» на стадионе «Балаидос» случилась в далёком 2016 году.