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«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на игру 31-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на игру 31-го тура АПЛ
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Эвертон».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Брайтон» — 16-й, «Эвертон» — восьмой. Одна команда практически доходит до окончания сезона в статусе клуба, который боролся за сохранение места в АПЛ. Другой клуб тоже докатывается до финиша. Потому что «Эвертон» особо выше в чемпионате уже не поднимется, но и сильно ниже не упадёт.

Предлагаю поставить на ТМ (2,5). В последнее время «Эвертон» скатился именно к этой тенденции. «Ириски» — низовая команда в Англии. Как бы ни был велик Карло Анчелотти, преобразовать «ирисок» в клуб, который стабильно претендовал на место в Лиге чемпионов, он не смог. Команде даже не удаётся играть на постоянной основе в атакующий и зрелищный футбол.

«Брайтон», как и «Эвертон», остается непредсказуемой командой. Я думаю, что против такого клуба, как «ириски», хозяева будут играть в футбол, который принесёт им голы, а не очки.

«Эвертон» при всех проблемах в обороне может воспользоваться плохой реализацией «Брайтона». Да и тренды на таймы выглядят логично: «чайки» сначала жмут, но упускают победу или даже ничью в самом конце», — сказал Казаков.

«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти и Хамес сохранят надежду на Лигу чемпионов
Команда Анчелотти хороша на выезде, а «чайки» в родных стенах выигрывают по праздникам.
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