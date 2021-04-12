«Брайтон» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на игру 31-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Эвертон».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
«Брайтон» — 16-й, «Эвертон» — восьмой. Одна команда практически доходит до окончания сезона в статусе клуба, который боролся за сохранение места в АПЛ. Другой клуб тоже докатывается до финиша. Потому что «Эвертон» особо выше в чемпионате уже не поднимется, но и сильно ниже не упадёт.
Предлагаю поставить на ТМ (2,5). В последнее время «Эвертон» скатился именно к этой тенденции. «Ириски» — низовая команда в Англии. Как бы ни был велик Карло Анчелотти, преобразовать «ирисок» в клуб, который стабильно претендовал на место в Лиге чемпионов, он не смог. Команде даже не удаётся играть на постоянной основе в атакующий и зрелищный футбол.
«Брайтон», как и «Эвертон», остается непредсказуемой командой. Я думаю, что против такого клуба, как «ириски», хозяева будут играть в футбол, который принесёт им голы, а не очки.
«Эвертон» при всех проблемах в обороне может воспользоваться плохой реализацией «Брайтона». Да и тренды на таймы выглядят логично: «чайки» сначала жмут, но упускают победу или даже ничью в самом конце», — сказал Казаков.
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