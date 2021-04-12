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«Брайтон» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

«Брайтон» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Эвертон».

Ставка: ничья за 3.32.

«Эвертон» едет в гости к «Брайтону» под занавес тура АПЛ.

«Альбион» сражается за место в элите английского футбола, имея в своей копилке 32 балла. Команда очень хорошо играет на выезде, так что дома тоже скоро выправит статистику. В прошлом матче получилось даже выиграть один тайм у грозного «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Думаю, что на своём поле хозяева неожиданно дадут бой фавориту. Клуб борется за выживание, и необходимы любые очки. В последнее время «Брайтон» перестал быть мальчиком для битья и регулярно играет на равных с сильнейшими коллективами Англии.

«Ириски» в Ливерпуле демонстрируют симпатичный футбол, однако на выезде они не так хороши, да и победить не могут на протяжении четырёх поединков. Тем не менее, отставание от зоны еврокубков всего четыре балла и, если бы не нужные ничья с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражение от «Бернли» (1:2), клуб бы находился в пятёрке.

На мой взгляд, гостям сегодня придётся невероятно сложно и всё из-за выездного статуса поединка. Скорее всего, как и в первом круге, ливерпульцы пропустят, правда с таким составом вряд ли останутся без очков. Логичным вариантом выглядит ничья», — сказал Павлюченко.

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