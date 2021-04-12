«Вест Бромвич» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Саутгемптон».
Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет за 1.75.
«У «Саутгемптона» осталась последняя цель на сезон – побороться за Кубок. Полуфинал с «Лестером» через неделю. В чемпионате команда не слишком напрягается, волевая победа над «Бернли» в прошлое воскресенье – скорее, стечение обстоятельств. Забили один мяч, и только тогда появилось желание побегать и забить ещё.
Ну, а «Вест Бром» не сдаётся, и разгром 5:2, учинённый «Челси», лишнее тому подтверждение. Конечно, у Эллердайса куда менее мастеровитая команда, чем у Хазенхюттля, но прямо сейчас на первый план выходит желание, а его у хозяев должно быть больше», — сказал Петросьян.
«Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Прогноз: Эллардайс разгромил «Челси», но это ещё не всё
Большой Сэм знает только в борьбе за выживание. «Дрозды» своё возьмут.
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