«Вест Бромвич» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» — «Саутгемптон».



Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет за 1.75.



«У «Саутгемптона» осталась последняя цель на сезон – побороться за Кубок. Полуфинал с «Лестером» через неделю. В чемпионате команда не слишком напрягается, волевая победа над «Бернли» в прошлое воскресенье – скорее, стечение обстоятельств. Забили один мяч, и только тогда появилось желание побегать и забить ещё.



Ну, а «Вест Бром» не сдаётся, и разгром 5:2, учинённый «Челси», лишнее тому подтверждение. Конечно, у Эллердайса куда менее мастеровитая команда, чем у Хазенхюттля, но прямо сейчас на первый план выходит желание, а его у хозяев должно быть больше», — сказал Петросьян.

«Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Прогноз: Эллардайс разгромил «Челси», но это ещё не всё Большой Сэм знает только в борьбе за выживание. «Дрозды» своё возьмут.