«Челси» — «Порту»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут матч в прямом эфире

13 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту». Начало игры — в 22:00 мск.
Встреча состоится на нейтральном поле в Севилье. Первый матч выиграл «Челси» — 2:0. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
Проход «Челси» идёт за 1.05, проход «Порту» — за 13.0.
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