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ЦСКА — «Ротор»: результат матча РПЛ, какой счёт, как сыграли 12.04.2021, кто победил

ЦСКА — «Ротор»: результат матча РПЛ, какой счёт, как сыграли 12.04.2021, кто победил
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В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московской ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

В компенсированное к первому тайму время Сигурдссон от левого угла штрафной площади сместился ближе к центру и сделал передачу на Эджуке, который обработал мяч и пробил низом в левый угол ворот. Второй гол армейцы забили на 70-й минуте, скоростную комбинацию партнёров результативным ударом завершил нападающий Хосе Саломон Рондон.

Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.31: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1310 рублей. Успех волгоградцев оценивался в 11.25. Ставки на ничью принимались за 5.80.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.26, «обе забьют — нет» — за 1.75. На победу ЦСКА всухую давали 2.50, на точный счёт 2:0 — 6.50.

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