«Челси» — «Порту»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.



«В рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» встретится с «Порту». Номинальными хозяевами поля будут англичане. Их игра пройдет на нейтральном поле в Севилье.



Это оказалась очень хорошая пара. «Челси» не без труда добыл гостевую победу. Теперь именно он является фаворитом в их противостоянии. Однако я бы не стал так легко списывать со счетов «Порту».



Уж больно интересен и тернист был у португальцев путь в этот четвертьфинал. Да и в первой игре с «Челси» все было не так очевидно. «Порту» очень много атаковал и ему, скорее, не повезло с реализацией. Мог их матч и вничью закончиться, если бы португальцы пару раз точнее пробили.



В ответном же матче игроки «Порту» точно не станут отсиживаться в обороне. Им надо брать быка за рога и отыгрывать два мяча. Максимально быстро постараются португальцы вернуться в их противостояние, я считаю. Для этого им нужны голы и быстро.



Интересно будет посмотреть, справятся ли они с этой «голевой задачей». Если к перерыву счет все еще будет не в их пользу, то тем более будет интересно посмотреть на борьбу во второй 45-минутке.



«Челси» в этом матче будет легче играть. Он сможет сосредоточиться на обороне и работать на контратаки. Благо, у «синих» есть бегущие игроки, которые способны обеспечить команду одним-двумя быстрыми голами.



Предполагаю, что их ответная встреча будет богатой на голы. Поэтому предложу поставить на тотал голов в их матче больше 2,5», — сказал Калиниченко.

«Челси» — «Порту». Прогноз на матч: Пепе не отпустит Тухеля и Жиру просто так В девяти матчах Лиги чемпионов «Челси» пропустил всего три мяча, но португальцам нечего терять.