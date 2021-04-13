«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.48.



«В Америке мне было бы выжить тяжело. Поскольку я – белый натурал, не собирающийся в обозримой перспективе менять ни гендер, ни половые пристрастия, ни все то, за что так ратуют в демократических странах. Я ничего не имею против того, что за закрытыми дверями, в своих альковах, каждый сходит с ума по-своему, не вынося это на всеобщее обозрение. Но, когда две лучшие команды Восточной конференции КХЛ, победители, понимаете ли, своих дивизионов, публично, демонстративно, если не сказать «вызывающе», на протяжении всей полуфинальной серии Кубка Гагарина (тоже, на минуточку, белого натурала) насилуют своих болельщиков («Авангард» — два раза, «Ак Барс» — целых три), да еще в особо извращенной форме, вся моя душа против этого протестует, не находя себе места.



А ведь соперники доизвращались до того, что на повестку дня постепенно выходит вопрос о завершении всего этого грандиозного мазохизма. Хотя бы просто потому, что больше семи матчей подобной вакханалии не может быть физически. По уму выходит, что «ястребы» должны заканчивать этот кордебалет уже в шестом матче, как чаще всего заканчивают аутсайдеры в аналогичных парах. Они вытащили почти проигранный пятый матч, и, хоть в последнее время статистика, утверждающая, что победитель пятой игры в семиматчевой серии берет эту самую серию с вероятностью в 80 с лишним процентов, изрядно подпорчена, но она все равно выше половины. Что, по идее, делает шансы «Авангарда» более предпочтительными. В том числе и на следующий, шестой, матч.



Поэтому мой очередной прогноз будет «против шерсти» и, возможно, против логики. По итогам пятого матча «Ак Барс» был выведен в чистое поле и приставлен лбом к стенке. Что должно придать «большим татарам» если не дополнительную мотивацию, то хотя бы предчувствие конца. Поэтому в солнечном Подмосковье казанцы должны будут выпрыгнуть из штанов и по итогам этого выпрыгивания, в беспортковом состоянии забрать шестой матч серии, сравняв в ней счет. Поэтому – надрывная, на взаимное умучивание победа «больших татар» в привычно низовом матче с привычно минимальным преимуществом», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз на 6-й матч: Ковальчук и Зарипов устроят зарубу в Балашихе Омичи показали характер в пятой игре и поставили казанцев на край пропасти.