«Челси» — «Порту»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Порту».
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Челси» — «Порту». С виду «Челси» добился уверенной победы, на выезде одолев «Порту» (2:0). На самом деле не все так было просто. Португальцы предстали серьезной командой. Хотя мало кого это удивило. Несмотря на кадровые проблемы, «Порту» смотрелся очень неплохо. Счет вполне мог бы быть и обратным. Португальцы создали достаточно остроты. В целом «Порту» выглядел смело.
«Челси» в очередной раз добился победы на классе. Тухель уже не раз и не два добивался таких побед. Тухелю удается выжимать из команды максимум. У команды были психологические проблемы еще при Лэмпарде, но Тухелю удалось встряхнуть команду. Когда с психологической точки зрения все стало нормально, то сразу же и удача повернулась к коллективу с правильной стороны.
Понятно, что оба матча пройдут на нейтральном поле, но два мяча проигрывать в условном домашнем матче — это много. Хотя не думаю, что «Порту» будет сдаваться. Португальцы будут играть на победу и приложат максимум усилий. В состав возвращаются два основных игрока, и «Челси» будет непросто. Пока у «Порту» будут шансы, команда будет биться до конца.
Рано или поздно, но игра все равно раскроется. Первый тайм, может быть, и будет аккуратным, но после перерыва «Порту» будет атаковать большими силами. У «Челси» будет больше возможностей атаковать через свободные пространства, оставленные португальцами.
Думаю, что обе забьют, второй тайм будет результативней первого. Все-таки мне кажется, что в поражении «Порту» есть некий валуй. «Челси» тут побеждать необязательно, а также «Порту» все же на порядок более сильная команда, чем нам говорят коэффициенты», — сказал Петросьян.
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