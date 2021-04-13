«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 2.20.



«Главный матч всех четвертьфиналов. Обе команды достойны финала, показывают яркую игру. Конечно, жалко, что нет Левандовски. Его очень не хватает «Баварии». Будь он на поле в первом матче, «Бавария» бы забила гораздо больше голов.



Результат первого матча, на мой взгляд, немного несправедлив к немцам. Команда смотрелась очень хорошо, они почти разрывали «ПСЖ». Но у парижан индивидуально сильные футболисты в линии атаки, которые решали эпизоды в свою пользу.



Однако я думаю, что в ответном матче «Бавария» победит. Мой прогноз — это именно П2. Был бы здоров Левандовски, я бы спрогнозировал и проход «Баварии». Но сделать без него это будет сложно. И дело тут не в том, что без поляка команда не может играть. Дело в том, что к нему привыкли. Игроки привыкли, что в определенных зонах он всегда открыт, на него идут передачи. А заменить его некем.



Но «Бавария» в полном порядке. И я думаю, что конкретно эту игру команда выиграет», — сказал Мор.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.