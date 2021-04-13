«ПСЖ» — «Бавария»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 13 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Бавария» — «ПСЖ».
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