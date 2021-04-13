«Челси» — «Порту»: ставка Александра Мостового на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил свою ставку на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Порту».



Ставка: победа «Челси» за 1.91.



«Команда Абрамовича в этом году получила нового тренера – на смену англичанину Лэмпарду пришёл немец Томас Тухель, который никак не испортил рисунок игры, хотя ждут от него, конечно же, титул победителя Лиги чемпионов.



Синие выдали отличную серию из 15 матчей без поражений, которую неожиданно прервал «Вест Бромвич» (2:5). На пути к этому этапу лондонский клуб проблем обыграл «Атлетико» (1:0 и 2:0).



«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Шеффилд Юнайтед» (2:0). В Премьер-Лиге «Челси» в последнем туре обыграл «Кристал Пэлас» (4:1) и пока занимает пятую позицию. Расстояние до идущего третьим «Лестера» составляет всего два очка.



«Порту» никто не ждал на этом этапе Лиги чемпионов. На первом весеннем этапе «драконы» получили в соперники «Ювентус», но вопреки всем прогнозам сумели вырвать в дополнительное время путёвку в четвертьфинал у чемпиона Италии.



После победы в Суперкубке Португалии бело-синие сумели выдать неплохой результат в Примейре, где почти вплотную подобрались к первому «Спортингу». У номинальных гостей 18 побед и шесть баллов до лидера. В последней игре команда на выезде расправилась с «Тонделой» (2:0).



В первой игре по моментам «Порту» ни в чём не уступил английской команде, но две грубейшие ошибки похоронили надежды португальских болельщиков. Перед этой дуэлью у Лондона хороший задел, который номинальным гостям вряд ли будет по силам преодолеть.



Я считаю, что максимум, на что может наиграть «Порту» — это один гол. Моё мнение — сегодня победа будет за «Челси», — сказал Мостовой.

«Челси» — «Порту». Прогноз на матч: Пепе не отпустит Тухеля и Жиру просто так В девяти матчах Лиги чемпионов «Челси» пропустил всего три мяча, но португальцам нечего терять.