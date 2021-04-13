«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (0) во 2-м тайме за 1.73.



«Матч, в котором от «Баварии» требуется определённый подвиг. Конечно, для уверенности надо бы знать составы, в которых будут играть команды. Но задача выхода в полуфинал перед «Баварией» стоит. По первой встрече можно сказать, что там был отрезок, на котором «Бавария» явно переигрывала «ПСЖ». Я думаю, такой отрезок будет и в Париже — вне зависимости от составов. Весь вопрос в том, насколько оборона «Баварии» сможет выдержать и какая будет реализация в атаке. Но не буду предлагать ставить на проход «Баварии». Это авантюра.



Из всего многообразия ставок мне нравится «Бавария» с форой (0) во втором тайме этого матча. Думаю, что течение игры, предполагаемое мной, вполне этому соответствует. «Бавария» вплоть до последних минут будет атаковать. А «ПСЖ» наверняка уже будет защищать возможный необходимый результат. Коэффициент — 1,73», — сказал Андронов.