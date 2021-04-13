«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов 13 апреля

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: «Бавария» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.61.



«Самое первое, что здесь может быть — это большое количество голов. Об этом говорит и результат первого матча, в котором было забито пять голов, и результативность как «ПСЖ», так и «Баварии». Есть у обеих команд и проблемы в обороне. Особенно стоит отметить отсутствие ключевого центрального защитника Маркиньоса у «ПСЖ», но и «Бавария» не безгрешна.



С другой стороны, наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который ранее работал и в «Тоттенхэме», и в «Эспаньоле», постоянно культивировал такой грамотный, осторожный и закрытый футбол. Любил игру вторым номером, такое себе «катеначчо». Вот сейчас, когда «ПСЖ» устраивает даже поражение в один мяч, далеко не факт, что Париж пойдёт вперёд с шашками наголо. Очень может быть, что «ПСЖ» закроется.



Насколько такое возможно, когда в составе есть игроки, не отрабатывающие в обороне? Но в этот раз Неймара и Мбаппе, возможно, всё же заставят уделить внимание защите. В итоге не факт, что будет много голов, чего, на первый взгляд, можно ждать.



Тем не менее, мне кажется, что голы тут всё же будут, поэтому логично поставить на то, что «Бавария» не проиграет, а тотал матча будет больше 1,5 мяча. Хоть мюнхенцы и проиграли первый матч у себя на поле, но в целом они всё же сильнее. Понятно, что «ПСЖ» сейчас фаворит и «Бавария» может и вылететь, но когда хозяев устраивает поражение в один мяч, вряд ли «Бавария» потерпит поражение.



Моя логика в этой ставке такова, что «Бавария» в отсутствие Маркиньоса точно забьёт один гол, а там кто-то точно забьёт и второй. В контратаке «ПСЖ» или же «Бавария» оформит ещё один в позиционной атаке.



Вторая идея по ставкам основана на том, что не сыграет Левандовски. Без него Томас Мюллер становится не только лидером атаки и главным атакующим игроком, но и штатным пенальтистом. Почему бы тут не быть пенальти. В Лиге чемпионов давно уже не было 11-метровых, а если учесть, что команды активно действуют в атаке и особенно в чужой штрафной, то велика вероятность, что пенальти, если его назначат в ворота «ПСЖ», будет выполнять Мюллер. Мне очень понравился коэффициент на гол Мюллера — 2.80. Можно ставить даже при коэффициенте 2.50. Это валуйно, оправданно и рентабельно.



Можно было бы взять и гол Мбаппе, учитывая, что именно он завершает большинство атак и находится в прекрасной форме, но коэффициент на это событие — в пределах 2.30. Он тоже штатный пенальтист, но в некоторых конторах коэффициент предлагается низкий — 1.90. Я всё же выбираю гол Мюллера.



Можно присмотреться и к ставке «Бавария» забьёт в обоих таймах» за 2.46. Это также оправданно, учитывая отсутствие Маркиньоса. Тотал «Баварии» больше 1,5 гола оценивается не так хорошо — 1.66. Но такие варианты здесь также просматриваются.



Последняя ставка, которую я рекомендую, — гол после 80-й минуты. «Бавария» не будет сдаваться до самого конца матча. Мюнхенцы на последних минутах наверняка организуют навал, что может повлечь и гол в контратаке от Неймара, Мбаппе и других покемонов. Да и сами гости могут отметиться в позиционной атаке.



«Бавария» из таких ситуаций выходила победителем, столько раз спасалась, проявляла волю, поэтому вполне может в концовке забить столь необходимый гол и, возможно, даже добудет путёвку в полуфинал. В любом случае гол после 80-й минуты предлагается за 2.0. Я надеялся на больший коэффициент, но и двойка тоже сойдет», — сказал Вишневский.