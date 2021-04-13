«Челси» — «Порту»: прогноз Эдуарда Мора на ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» — «Порту».



Ставка: победа «Челси» за 1.84.

«Если внимательно посмотреть на состав «Челси», то мы увидим, что там очень много сильных футболистов. «Челси» (как ни одна другая команда) не страдает в качестве от замены игроков. По набору футболистов средний уровень очень высок.



В команде грамотная ротация, и с таким составом клуб может играть два-три матча в неделю в высоком темпе абсолютно спокойно. Такие моменты бывают крайне редко, и «Челси» попал именно в такую ситуацию. Хорошую работу проводит тренер Тухель. Кто бы ни выходил, мы видим, что все в хороших кондициях (тоже редкий случай).



Думаю, здесь никаких шансов у «Порту» не будет. «Челси» победит. Вспомним, что в последней игре лондонцы вообще забили четыре гола. Думаю, что здесь будет уверенная победа хозяев.



Честно говоря, удивлен высоким коэффициентом на чистую победу «Челси». Этим надо пользоваться. Любителям больших коэффициентов можно ставить Ф1 (-1), Ф1 (-1.5). Но даже чистая победа котируется очень высоко. Этим непременно надо воспользоваться», — сказал Мор.