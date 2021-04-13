«ПСЖ» — «Бавария»: ставка Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.72.



«Бавария» ещё не выигрывала в Париже. У «ПСЖ» ситуация обратная. После победы в первом матче парижане очень неплохо и уверенно выглядели и во втором в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому я предлагаю поставить на то, что «ПСЖ» не проиграет.



Мне кажется, единственное, что может помешать парижанам, это травма Наваса. Если она кажется серьёзнее, чем предполагалось изначально. Напомню, он выбыл из строя после матча Лиги 1 против «Стасбура». Но у парижан в любом случае есть качественная замена, качественный вратарь.



Поэтому, как бы ни складывались обстоятельства, у «ПСЖ» всё равно есть резервный голкипер. Это опытный испанский вратарь. Он Наваса подменит так, как будет нужно.



Я поэтому предлагаю поставить на то, что «ПСЖ» не проиграет. Да, Флик дал отдохнуть лидерам «Баварии». В последнем туре Бундеслиги они выставили экспериментальный состав. Но я практически уверен, что у «ПСЖ» найдутся свои козыри против «Баварии», — сказал Казаков.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.