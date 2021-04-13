«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Париже

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: ТБ 3.0 за 1.52.



«Я почему-то уверен, что именно «Бавария» пройдёт в следующий раунд. Да, на команду Флика, наверное, не очень много надежд возлагают. Тем более «ПСЖ» победил в гостях. Но парижане уже неоднократно оступались именно в домашних матчах в плей-офф Лиги чемпионов. Ну и «Бавария» давно перестала быть той командой, которая сдаётся после первой игры.



Поэтому мне кажется, что в этом матче лучше всего будет поставить на ТБ (3.0). Эта игра в любом случае будет результативной. Тем более и те, и другие имеют серьёзные трудности при игре в обороне. Поэтому мне кажется, что в подобном случае лучше всего воспользоваться шансом и взять «верх».



Это будет футбол, в котором решающую роль сыграет отсутствие нескольких ключевых игроков в обороне», — сказал Нагучев.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.