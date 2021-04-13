«Челси» — «Порту»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов 13 апреля

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Челси» — «Порту».



Ставка: победа «Челси» за 1.86.



«Пара, в которой все выглядит ясно и понятно. Мне кажется, для «Челси» важно сохранить состояние свежести от прихода нового тренера, который ведёт команду к хорошему результату, как можно дольше. Игроки «Челси» будут пытаться делать каждый матч продолжением своей эмоциональной истории.



В домашней встрече, может быть, какая-то минимальная ротация произойдёт. Но я уверен, что «Челси» будет играть на победу, а игроки «Порту» уже могут выйти с опущенными руками.



Выберу победу «Челси» с коэффициентом 1.86. Очень приличный коэффициент. Возможно, Тимо Вернер получит шанс показать себя. Считаю, что надо ставить на английский клуб», — сказал Андронов.

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