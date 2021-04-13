«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов 13 апреля

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» – «Бавария».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 2.17.



«Матч недельной давности прошёл под давлением «Баварии» и прекрасной игрой на контратаках «ПСЖ». Ничего нового соперники не изобретут. Немцам надо всё равно владеть инициативой и идти отыгрываться за домашние 2:3, то есть забивать на два мяча больше, чем французы. А ведь составы команд стали только слабее. У «Баварии» вне игры были Левандовски и Гнабри, а теперь выпадают Зюле и Горетцка. У «ПСЖ» сломался капитан команды Маркиньос.



Всё это явно говорит за результативный матч и на «Парк де Пренс». «ПСЖ» без массы основных игроков разгромил на выезде «Страсбур» — 4:1, а Мбаппе в этой игре показал прекрасную форму, как и другие его партнёры. Отличился Кин, Сарабия, великолепный гол со штрафного забил Паредес. А «Бавария» сыграла 1:1 с «Унионом», пусть и сохранила лидерство в Бундеслиге, но уверенности в её обязательном проходе нет.



За восемь последних игр в ЛЧ «Бавария» лишь раз сыграла на ноль, а «ПСЖ» за предыдущие пять встреч не смог разжиться ни одним сухим матчем. Кроме того, французы выиграли все четыре домашние встречи против «Баварии», а также никогда не уступали на своём поле командам из Германии (+8=1). Вот и в этот раз «ПСЖ» не уступит при результативном противостоянии. Ну и возьму гол Мбаппе, он в потрясающей форме», — сказал Неценко.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.