«ПСЖ» — «Бавария»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: обе забьют во 2-м тайме за 2.24.



«В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с «Баварией». На этот раз они сыграют в Париже.



Достаточно неожиданно закончился первый матч. Многие ожидали победы «Баварии» или как минимум ничьей. Однако мюнхенцы проиграли, не с треском, конечно, но три мяча пропустив. На мой взгляд, счёт не совсем отражал реальное положение дел в их матче. Тем не менее, ПСЖ использовал свои моменты и наказывал «Баварию» за ошибки в обороне.



Теперь парижане имеют преимущество в ответной игре. Не знаю, поменяется ли картина их противостояния в этом матче. И те, и другие очень любят играть в нападение. Атакующий потенциал у них обеих огромный. Конечно, у «Баварии» снова будет отсутствовать Левандовски. Однако мюнхенцы даже в первой игре показали, что у них ещё есть кому забивать.



Игра будет зрелищной, это точно. «Бавария» будет давить и пытаться отыграть пару мячей, а ПСЖ, пропустив, тоже наверняка одним-двумя голами ответит. Скорее всего, ближе ко второму тайму будет понятно, к чему клонится их противостояние. Думаю, что именно во второй 45-минутке одна из команд будет максимально открыта, а вторая будет играть в контратаках, надеясь на результат.



В общем, я предложу поставить на то, что обе команды забьют во втором тайме», — сказал Калиниченко.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз на матч: 90 минут наслаждения для Мбаппе и Неймара Левандовского и Гнабри снова не будет, но это ещё не всё. С «ПСЖ» не сыграют Горецка и Зюле.