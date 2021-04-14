«Ливерпуль» — «Реал»: когда начало матча 14.04.2021, где будет трансляция, какой телеканал

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск.
Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу испанского клуба. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех испанской команды оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.00.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55.
Проход «Ливерпуля» доступен за 4.20, проход «Реала» — за 1.28.
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