«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.



«Лига чемпионов. Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом». Матч пройдёт на большом стадионе, на «Энфилде», а не на тренировочном поле, как говорил Клопп после первой игры, мол, очень тяжело адаптироваться. Я прекрасно понимаю «Ливерпуль», после больших стадионов сыграть на базе «Реала» — тут нужен определённый подход и восприятие.



В первом матче «Реал» выглядел куда структурней и мощнее, причём большие матчи команда Зидана играет уверенно. Надо признать, что календарь у «Реала» очень сложный. И домашний матч против «Ливерпуля», потом выиграли у «Барселоны», оба матча под проливным дождём. Во втором тайме «эль класико» всё превратилось в «тудым-сюдым», команды играли с большим количеством моментов.



«Реал» обошёл «Барселону» в турнирной таблице, причём в этом сезоне «Реал» дважды победил в «эль класико». Последние три «класико» остались за мадридцами. Всё это отступление.



Первый матч, я думал, будет низовой. Первый тайм вообще не удался «Ливерпулю». Только во втором задвигались и побежали вперёд. Но надо признать, что у «Ливерпуля» колоссальные проблемы в обороне. Вы сами видите, что некоторые футболисты защиты просто не соответствуют уровню «Ливерпуля». Не совсем это соответствует возможностям «Ливерпуля» пройти дальше в полуфинал.



Счет 3:1 — это хороший вариант в пользу «Реала». Могла бы повлиять магия «Энфилда». Как говорил Клопп, победа над «Барселоной» со счётом 4:0 — это во многом благодаря болельщикам. Без болельщиков «Ливерпулю» будет очень сложно отыграть это преимущество.



Думаю, что «Ливерпуль» постарается хлопнуть дверью, но с открытым забралом на «Реал» не побежит. У «Реала» мощная середина: Кроос, Модрич, Каземиро. В защите нет Варана и Рамоса, но «Реал» как-то справляется. Думаю, что здесь надо сыграть умно. Наверняка Клопп что-то придумает и предложит Зидану.



Не слишком верится, что за одну неделю «Реал» дважды выиграет у «Ливерпуля», а ещё и обыграет «Барселону». «Реал» может не проиграть, но у «Ливерпуля» не проиграть шансов не меньше.



Мой прогноз: пусть «Ливерпулю» и надо забивать не меньше двух, но будет осторожная игра. С шашкой наголо вперёд «Ливерпулю» лететь не стоит, даже когда «красные» выиграли у «Барселоны», то всё равно «Ливерпуль» действовал аккуратно и прагматично.



Мой прогноз — «Ливерпуль» не проиграет «Реалу» и тотал матча меньше 3,5 за 1,95. Вполне допускаю, что может быть ещё и тотал 2-3 гола», — сказал Генич.

«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз: Клопп гораздо опаснее «Барселоны». Ждём ещё один камбэк? Два года назад «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 у «Барселоны». Неделю назад команда Клоппа уступила в Мадриде 1:3.