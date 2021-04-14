«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал Мадрид».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.
«Лига чемпионов. Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом». Матч пройдёт на большом стадионе, на «Энфилде», а не на тренировочном поле, как говорил Клопп после первой игры, мол, очень тяжело адаптироваться. Я прекрасно понимаю «Ливерпуль», после больших стадионов сыграть на базе «Реала» — тут нужен определённый подход и восприятие.
В первом матче «Реал» выглядел куда структурней и мощнее, причём большие матчи команда Зидана играет уверенно. Надо признать, что календарь у «Реала» очень сложный. И домашний матч против «Ливерпуля», потом выиграли у «Барселоны», оба матча под проливным дождём. Во втором тайме «эль класико» всё превратилось в «тудым-сюдым», команды играли с большим количеством моментов.
«Реал» обошёл «Барселону» в турнирной таблице, причём в этом сезоне «Реал» дважды победил в «эль класико». Последние три «класико» остались за мадридцами. Всё это отступление.
Первый матч, я думал, будет низовой. Первый тайм вообще не удался «Ливерпулю». Только во втором задвигались и побежали вперёд. Но надо признать, что у «Ливерпуля» колоссальные проблемы в обороне. Вы сами видите, что некоторые футболисты защиты просто не соответствуют уровню «Ливерпуля». Не совсем это соответствует возможностям «Ливерпуля» пройти дальше в полуфинал.
Счет 3:1 — это хороший вариант в пользу «Реала». Могла бы повлиять магия «Энфилда». Как говорил Клопп, победа над «Барселоной» со счётом 4:0 — это во многом благодаря болельщикам. Без болельщиков «Ливерпулю» будет очень сложно отыграть это преимущество.
Думаю, что «Ливерпуль» постарается хлопнуть дверью, но с открытым забралом на «Реал» не побежит. У «Реала» мощная середина: Кроос, Модрич, Каземиро. В защите нет Варана и Рамоса, но «Реал» как-то справляется. Думаю, что здесь надо сыграть умно. Наверняка Клопп что-то придумает и предложит Зидану.
Не слишком верится, что за одну неделю «Реал» дважды выиграет у «Ливерпуля», а ещё и обыграет «Барселону». «Реал» может не проиграть, но у «Ливерпуля» не проиграть шансов не меньше.
Мой прогноз: пусть «Ливерпулю» и надо забивать не меньше двух, но будет осторожная игра. С шашкой наголо вперёд «Ливерпулю» лететь не стоит, даже когда «красные» выиграли у «Барселоны», то всё равно «Ливерпуль» действовал аккуратно и прагматично.
Мой прогноз — «Ливерпуль» не проиграет «Реалу» и тотал матча меньше 3,5 за 1,95. Вполне допускаю, что может быть ещё и тотал 2-3 гола», — сказал Генич.
- 14 апреля 2021
-
10:00
-
09:45
-
07:28
-
07:23
-
07:21
- 13 апреля 2021
-
21:55
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
08:15
- 12 апреля 2021
-
22:08
-
19:00
-
18:00
-
17:45